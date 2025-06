Cynthia Erivo se prepara para comandar a apresentação do Tony Awards nos Estados Unidos

Às vésperas do Tony Awards 2025 , uma das premiações mais importantes do teatro nos Estados Unidos, Cynthia Erivo se prepara para brilhar como apresentadora da noite, no domingo (8). Depois de ser homenageada pela premiação em 2016 por A Cor Púrpura , a atriz considera que comandar a cerimônia é como fechar um ciclo.



Cynthia conquistou uma legião de fãs ao dar vida a Elphaba, no longa-metragem Wicked , mas ela também estende o sucesso para a carreira musical. Nesta sexta (6), a artista lança um novo álbum e, no próximo ano, deve encarar o desafio de interpretar 23 personagens em uma versão em monólogo da peça Drácula, após ficar cinco anos longe dos palcos de teatro.