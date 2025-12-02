Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Diretor de 'Titanic' e 'Avatar' critica uso de tecnologia para criar atores

James Cameron definiu ferramenta como assustadora e disse que se recusa a usá-la em seus filmes

News das 10|Do R7

  • Google News

O diretor James Cameron criticou o uso da inteligência artificial para criar personagens do zero no cinema. O cineasta responsável por sucessos como "Exterminador do Futuro", "Titanic" e "Avatar" classificou a tecnologia como assustadora.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • cinema
  • news-das-10
  • inteligencia-artificial
  • Tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.