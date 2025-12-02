Diretor de 'Titanic' e 'Avatar' critica uso de tecnologia para criar atores

O diretor James Cameron criticou o uso da inteligência artificial para criar personagens do zero no cinema. O cineasta responsável por sucessos como "Exterminador do Futuro", "Titanic" e "Avatar" classificou a tecnologia como assustadora.



