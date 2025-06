Disney on Ice estreia em São Paulo com novos personagens após sucesso em Porto Alegre

Após uma temporada de sucesso em Porto Alegre (RS), o espetáculo Disney on Ice : Aventuras na Estrada estreou na última quinta-feira (5), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entre as novidades do show, está a presença de personagens inéditos como Mary Poppins, Timão, Simba e Pumba, que se juntarão a Mickey, Minnie, Pateta e outras figuras marcantes da Disney.



Outro destaque é a participação do público por meio da tecnologia: ao longo da apresentação, adultos e crianças poderão se ver em painéis de LED e interagir com os personagens. “Ficamos muito felizes porque é o momento em que as pessoas desgrudam das telas e vêm curtir ao vivo algo espetacular”, afirma Carlos Konrath, presidente da Opus Entretenimento, ao News das 10 .