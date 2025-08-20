Djavan anuncia lançamento de álbum que vai marcar as comemorações dos 50 anos de carreira
Intitulado "Improviso", álbum será o 26º da carreira do cantor alagoano e contará com 12 músicas inéditas
O cantor e compositor Djavan, de 76 anos, anunciou o lançamento do novo álbum "Improviso" para o dia 13 de novembro. O disco será o 26º de sua carreira e contará com 12 canções inéditas. A obra marca o início das comemorações pelos 50 anos de carreira do artista alagoano, que iniciou trajetória na música em 1976.
