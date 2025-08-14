Rapper Thaíde anuncia shows de lançamento de novo álbum em São Paulo

O rapper Thaíde realizará, nos dias 23 e 24 de agosto, shows de lançamento de seu novo álbum intitulado "Corpo Fechado, Mente Aberta". O disco conta com 13 faixas e participações de MV Bill e Djonga. As apresentações, que acontecerão no Sesc 24 de Maio, na região central de São Paulo, misturam reflexão, humor e celebração da cultura negra brasileira .