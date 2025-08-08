Ed Sheeran é anunciado como jogador de time inglês e iniciativa divide opiniões entre torcedores

Em uma jogada de marketing que dividiu opiniões, o time de futebol inglês Ipswich Town anunciou o cantor Ed Sheeran como jogador do clube. A camisa número 17 foi escolhida em homenagem ao músico britânico, que se tornou sócio do time em 2024 ao adquirir 1,4% de suas ações. Teve torcedor que apoiou a estratégia de divulgação, mas alguns criticaram a escolha da numeração para alguém que não joga profissionalmente.