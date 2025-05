Enroladinho de salsicha ganha homenagem com estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Londres

Ícone da culinária britânica, o enroladinho de salsicha foi homenageado com uma estátua de cera no museu Madame Tussauds , em Londres. A réplica do petisco vai ficar em exposição durante todo o mês de junho ao lado de grandes figuras britânicas, como o dramaturgo William Shakespeare. O alimento é tão querido pelos ingleses que existe um dia somente para ele: 5 de maio.