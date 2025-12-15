Evento tecnológico atrai público em Xangai, na China
Cúpula Global de Pioneiros do Desenvolvimento contou com uma competição de robôs humanoides que surpreendeu os visitantes
A Cúpula Global de Pioneiros do Desenvolvimento conquistou visitantes com uma competição de robôs humanoides em Xangai, na China.
Últimas
Anúncio de 1977 de clássico do cinema quebra recorde em venda milionária
Pintura de pôster original de Star Wars foi arrematada por quase US$ 4 milhões em leilão nos Estados Unidos
Nnena Kalu conquista feito inédito em premiação de arte
Desde 1984, a celebração reconhece obras inovadoras de pessoas da Grã-Bretanha
Projeto visa preservar o tigre-siberiano na Rússia
Dupla que acaba de nascer faz parte de esforço internacional para manter o animal vivo
Londres abre museu colorido e lúdico de Wes Anderson
Exposição reúne mais de 700 peças usadas em filmes do premiado diretor
Atleta impressiona com apresentações e manobras no gelo
Esportista se destaca ao adicionar elementos diferentes e coreografias arriscadas
Animal raro é encontrado a 700 metros de profundidade
Espécie aparece em vídeo de alta resolução segurando uma água-viva
300 kg de massa de biscoito são transformados em metrópole em miniatura
Instalação comestível aborda questões como democracia e mudanças climáticas
Atleta de parkour faz salto arriscado entre prédios
Espanhol gostou tanto da adrenalina que repetiu a façanha outras duas vezes
Sul-africanos brilham em campeonato de dança
Cidade do Cabo garante vagas para a final do mundial em Tóquio, no Japão
Parque de cachorros em Buenos Aires busca bater recorde de 2024
Iniciativa para o encontro foi de um influenciador da Argentina
Brasileiros conquistam destaque no cenário cinematográfico internacional
Indicações e premiações em grandes festivais reforçam qualidade das produções
Alpinistas se fantasiam e alegram crianças em hospital
Profissionais colocam roupas de super-heróis para transformar o dia de pacientes
Complexo turístico de alta altitude tem ponte trocada
Passarela de 1954 foi substituída por versão que suporta ventos fortes de 250 km/h
Filme estrelado por Wagner Moura recebe três indicações ao Globo de Ouro
Longa concorre com melhor filme de drama, melhor ator, e filme de língua não-inglesa