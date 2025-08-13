Experiência imersiva em Las Vegas combina aulas de yoga e obras de Van Gogh
Sessões recebem praticantes da atividade física de todos os níveis e acontecem em meio a projeções das telas do pintor holandês
Um evento em Las Vegas, nos Estados Unidos, tem proporcionado aos visitantes uma experiência imersiva às obras de Vincent van Gogh. A atividade propõe aulas de yoga em meio às cores vibrantes das telas mais famosas do pintor holandês.
A experiência dura 45 minutos e ocorre aos sábados pela manhã. As sessões são abertas a todos os níveis de habilidade na atividade física e combinam poses guiadas com um cenário que muda constantemente.
