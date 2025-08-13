Logo R7.com
Experiência imersiva em Las Vegas combina aulas de yoga e obras de Van Gogh

Sessões recebem praticantes da atividade física de todos os níveis e acontecem em meio a projeções das telas do pintor holandês

News das 10|Do R7

Um evento em Las Vegas, nos Estados Unidos, tem proporcionado aos visitantes uma experiência imersiva às obras de Vincent van Gogh. A atividade propõe aulas de yoga em meio às cores vibrantes das telas mais famosas do pintor holandês.

A experiência dura 45 minutos e ocorre aos sábados pela manhã. As sessões são abertas a todos os níveis de habilidade na atividade física e combinam poses guiadas com um cenário que muda constantemente.

  • news-das-10
  • cultura
  • Estados Unidos

