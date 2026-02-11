Logo R7.com
Exploração espacial: exoesqueleto desenvolvido no Reino Unido imita funções musculares humanas

Objetivo é gastar menos energia, mesmo dentro de trajes pesados e rígidos

News das 10

Pesquisadores da Universidade de Bristol desenvolveram um exoesqueleto que pode transformar a forma como os astronautas se movimentam no espaço.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

