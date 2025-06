Exposição imersiva reúne relíquias em celebração aos 120 anos do cinema na China

Para comemorar os 120 anos do cinema na China , uma exposição reuniu relíquias, como manuscritos originais, fotos antigas, trechos de filmes e até anotações de diretores que ajudaram a construir a identidade da sétima arte no país.



São oito seções temáticas imersivas, mas um dos espaços que mais atraem o público é uma tradicional cafeteria de Hong Kong, com pôsteres e rolos de câmera que transportam o visitante para o passado.



Há também uma área dedicada à inovação, como animação, ficção científica, realidade virtual , além de bastidores dos criadores audiovisuais e das parcerias com produtores internacionais.