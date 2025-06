Famoso mural criado pelo artista Banksy irá passar por restauração em Veneza

O famoso mural Migrant Child (em português, Criança Migrante), do misterioso artista inglês Banksy , está passando por um processo de restauração. A obra, que apareceu de surpresa há seis anos em Veneza , na Itália, retrata um menino com colete salva-vidas e um sinalizador rosa — uma crítica poética em apoio às organizações que resgatam pessoas no mar.



O problema é que a pintura está na lateral de um prédio do século 17, virado direto para um dos canais da cidade, onde a umidade é constante. Com o passar do tempo, a arte começou a apresentar desgaste e corria o risco de simplesmente desaparecer.