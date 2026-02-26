Logo R7.com
Fãs vão à loucura com presença de rapper americano em jogo

Rapper é sócio minoritário do Swansea e compareceu na partida contra o Preston

News das 10|Do R7

O rapper americano Snoop Dogg é sócio minoritário do time de futebol Swansea e compareceu a um jogo do clube no País de Gales.

O rapper americano Snoop Dogg é sócio minoritário do time de futebol Swansea e compareceu a um jogo do clube no País de Gales.

