Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Felinos fazem sucesso com vídeos nas redes sociais

Ao todo, são mais de 10 milhões de visualizações; animais vivem no Canadá

News das 10|Do R7

  • Google News

Dois gatos aventureiros fazem sucesso nas redes sociais e acumulam mais de 10 milhões de visualizações.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Redes sociais
  • pets
  • animais
  • animal-de-estimacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.