Fenômeno natural se forma sobre cratera de vulcão no Havaí
Imagens mostram fumaça e arco-íris colorido
A formação de um arco-íris foi registrada na cratera do vulcão Kilauea, no Havaí.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Tecnologia revoluciona a segurança no combate ao fogo
Máquina encara fogo, fumaça tóxica e sobe escada para ajudar a população
Esporte coreano tenta sobreviver em meio à crise
'Ssireum' perdeu popularidade e atletas nas últimas décadas
Cantor apresenta clássico das animações em evento na China
Ao lado de Hélène Rollès, John Legend interpretou 'A Bela e a Fera' durante baile de gala
Festa tradicional une folia e defesa do meio ambiente
Evento alerta para a preservação dos caranguejos e mangues em região do Pará
Celebração reuniu cachorros e donos no Rio de Janeiro
Organização encontrou local com sombra e barulho controlado
Motorista fica preso em bloco e desce para curtir
Conhecido na região, homem se juntou aos foliões e se divertiu
‘Corvo-marinho’ pede atendimento em hospital alemão
Pássaro com anzol no bico surpreende equipe médica
Bar na China mistura 'happy hour' com medicina tradicional
Jovens medem pressão antes de pedir drinks, servidos com ervas medicinais
China lança novo satélite com inteligência artificial
Tecnologia processa dados em tempo real para agilizar resposta na Terra
Nuvens com cores vibrantes impressionam moradores
Fenômeno acontece quando a luz do sol passa por pequenos cristais de gelo
Pesquisa com crustáceo pode ajudar na proteção de lesões
Animal é dono de 'soco' mais potente da natureza e tem amortecimento complexo
Ginasta mirim começa jornada com colchões improvisados
Sophya Lourrani conseguiu bolsa para treinar e sonha com seleção brasileira
Enfermeiro emociona ao fazer serenata em comemoração aos 80 anos de paciente
Momento, registrado em um hospital da capital do Paraguai, foi compartilhado nas redes sociais
Animal recebe tratamento humanizado na Austrália
Tartaruga foi devolvida ao mar por biólogos após passar por reabilitação