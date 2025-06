Filhote de lhama é adotado por policiais no Chile após perder a mãe no nascimento

Policiais no norte do Chile adotaram um filhote de lhama chamado Miguelito, encontrado com cinco dias de vida em uma região desértica após perder a mãe. Sem condições para cuidar dele, moradores locais receberam ajuda dos agentes, que decidiram acolhê-lo no posto dos oficiais. O animal agora faz parte da equipe, recebendo cuidados especiais e até uma farda personalizada com seu nome. Nas redes sociais, a história emocionou muitos e foi compartilhada em um vídeo oficial da polícia chilena, que destacou a iniciativa.