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Filme estrelado por Ryan Gosling estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (19)

‘Devoradores de Estrelas’ é uma ficção científica e tem gerado expectativa aos críticos

News das 10|Do R7

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O filme Devoradores de Estrelas, estrelado por Ryan Gosling, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (19). Baseado no livro de mesmo nome do autor conhecido por Perdido em Marte, o longa tem gerado expectativa entre os críticos.

A trama acompanha um astronauta que desperta em uma nave espacial sem memória e descobre ser o único sobrevivente de uma missão espacial e precisa resolver um problema cósmico que ameaça a Terra.

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