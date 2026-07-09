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Filme sobre o Green Day estreia nos EUA em agosto

Trio lançou música que fará parte da trilha sonora de 'Nimrods'

News das 10|Do R7

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O Green Day lançou a faixa intitulada I’m Never Gonna R.I.P, criada especialmente para o filme Nimrods.

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