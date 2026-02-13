Logo R7.com
Função militar de estrutura projetada para proteger capital dinamarquesa dá lugar ao turismo

Ilha paradisíaca com fortaleza da Primeira Guerra é colocada à venda

News das 10|Do R7

O Flakfortet, uma ilha artificial localizada na Dinamarca, foi colocada à venda no mercado imobiliário europeu por valor equivalente a R$ 62 milhões.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

