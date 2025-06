Gaivota é chamada de ‘influencer’ por turistas por habilidade como modelo

Na Rússia, um turista resolveu fotografar uma gaivota e se surpreendeu ao notar que ela não se incomodou com a aproximação e permaneceu no mesmo lugar.



O pássaro estava acomodado no muro de uma antiga fortaleza e, aos poucos, começou a atrair a atenção de outras pessoas.



Com o passar do tempo, uma aglomeração se formou. Muitos turistas brincaram com a situação, dizendo que a gaivota era, na verdade, uma influenciadora digital — acostumada a ser fotografada e a atender os fãs que têm a oportunidade de conhecê-la.