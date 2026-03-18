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Garota viraliza ao transformar peças usadas

Jovem se torna referência e indica pessoas a e aventurarem nesse trabalho

News das 10|Do R7

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Uma jovem estilista dos Estados Unidos está inovando ao transformar peças antigas em novas criações de moda.

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