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Garotos se inspiram em Haaland e chamam atenção nas redes

Atacante norueguês tem conquistado fãs brasileiros e jovens atletas

News das 10|Do R7

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A Noruega mandou o Brasil de volta para casa nessa Copa do Mundo. Mas a simpatia do atacante Erling Haaland tem conquistado as crianças do mundo inteiro.

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