Grupo italiano faz sucesso com coreografia que une elementos do pingue-pongue e dança de rua

O grupo Ping Pong Pang Crew tem chamado atenção na Itália por unir dança de rua com elementos do tênis de mesa . As coreografias exigem grande coordenação motora, já que os passos são executados enquanto os dançarinos precisam manter a bola em movimento, sem deixá-la cair. A ideia fez com que os jovens conquistassem diversos prêmios em concursos.



Devido ao grande sucesso, o projeto está em expansão. A equipe, formada atualmente por 15 pessoas, anunciou nas redes sociais que está aberta à entrada de novos integrantes. A iniciativa começou com dois irmãos, que, aos poucos, passaram a incluir amigos interessados nessa mistura criativa.