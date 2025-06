‘Homem-aranha' francês escala prédio em Barcelona para pedir paz mundial

Alain Robert , alpinista conhecido como o "homem-aranha" francês, escalou um arranha-céu em Barcelona, na Espanha, sem qualquer equipamento de segurança para pedir pelo fim das guerras no mundo. Ao atingir o topo do hotel, ele abriu uma bandeira com o símbolo da paz. A atitude do homem impressionou quem presenciou o momento.



Em 2023, Robert também escalou uma torre em Paris em protesto contra os conflitos no Oriente Médio . O ativista tem 62 anos e já subiu mais de 150 prédios, incluindo o da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e o edifício Itália, na capital paulista.