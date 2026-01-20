Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem supera dificuldades e passa em concurso de diplomata

Douglas foi garçom por mais de dez anos e estuava sempre que conseguia

News das 10|Do R7

  • Google News

Douglas trabalhou como garçom por mais de dez anos e passou em um dos concursos mais difíceis do Brasil: o de diplomata.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • diplomacia
  • concurso-publico
  • news-das-10
  • superacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.