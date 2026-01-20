Homem supera dificuldades e passa em concurso de diplomata
Douglas foi garçom por mais de dez anos e estuava sempre que conseguia
Douglas trabalhou como garçom por mais de dez anos e passou em um dos concursos mais difíceis do Brasil: o de diplomata.
