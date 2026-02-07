Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homenagens marcam chegada de Shakira em El Salvador

Cantora colombiana vai fazer cinco shows na capital do país, na América Central

News das 10|Do R7

  • Google News

País se anima com show da turnê As Meninas Não Choram

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • El Salvador
  • Salvador
  • Shakira

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.