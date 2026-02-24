Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

IA começa a substituir tradutores e gera polêmica

Editora traduz livros usando ferramenta e profissionais afetados pedem justiça

News das 10|Do R7

  • Google News

A inteligência artificial começou a ser usada no setor de tradução e tem gerado polêmica na Europa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Europa
  • Inteligência artificial
  • emprego
  • tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.