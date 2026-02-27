Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ilhas Canárias receberão duas orcas da França

Objetivo é promover maior qualidade de vida aos animais após fechamento de parque

News das 10|Do R7

  • Google News

Duas orcas serão transferidas da França para as Ilhas Canárias, na Espanha, após o fechamento do parque onde a dupla vivia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • França
  • espanha
  • animais
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.