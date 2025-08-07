Logo R7.com
Iluminação de luxo: influenciador viraliza ao decorar casa com carro pendurado como lustre

Veículo é uma réplica da Ferrari feita por uma fabricante de barcos personalizados; vídeo já acumula mais de 25 milhões de visualizações

News das 10|Do R7

Para alguns, um lustre de cristal basta. Para outros, só mesmo uma Ferrari no teto da sala. É o caso de um influenciador digital em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que transformou o carro de luxo na peça central da decoração de sua casa. A iniciativa de Mohamed Beiraghdary viralizou e rendeu mais de 25 milhões de visualizações nas redes sociais.

Mas, apesar da ostentação, a estrutura é, na verdade, uma réplica do automóvel italiano feita por uma fabricante de barcos personalizados. A empresa fez parceria com o criador de conteúdo para promover as obras que produz.

