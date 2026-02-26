Logo R7.com
Instituto Olga Kos realiza evento de lançamento de livro em São Paulo

Evento aconteceu na biblioteca Mário de Andrade, no centro da capital paulista

News das 10|Do R7

O livro "Mães - Orgulho de Ser Quem Somos", volume 2, foi lançado esta semana na biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

