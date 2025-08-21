Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho

Uma banda australiana intitulada Maple's Pet Dinosaur, liderada por uma jovem de 14 anos, tem feito sucesso na internet com o lançamento de seu primeiro clipe. Isso porque o vídeo foi gravado pela câmera de segurança do vizinho da vocalista, conferindo um efeito inovador ao resultado final.



Disponibilizado em uma rede social , o clipe atingiu quase 4 milhões de visualizações em uma semana. A canção Lego é a única da banda disponível nas plataformas de streaming e busca dar voz e força às pessoas que já sofreram bullying.