K-pop impulsiona turismo na Coreia do Sul; Seul e Busan registraram aumento de 40% nas hospedagens

Com o sucesso que atravessou fronteiras mundiais, o k-pop impulsiona cada vez mais o turismo na Coreia do Sul . Em Seul e Busan, por exemplo, há um crescimento médio de 40% ao ano nas reservas de hospedagens, segundo uma plataforma do setor.



Além de serem atraídos para shows e festivais , os fãs dos idols — como são chamados os artistas da indústria de entretenimento coreana — buscam vivenciar a cultura do país, visitando lojas temáticas, gravadoras, cafés decorados e até bairros que respiram o universo dos grupos de k-pop .