Blackpink divulga pôster inédito com datas da nova turnê e exclui Brasil da rota

O grupo de k-pop Blackpink divulgou as datas da nova turnê , intitulada “Deadline”, que passará pela Ásia, Europa, Estados Unidos e Canadá. A série de shows terá início no dia 5 de julho, na Coreia do Sul. O Brasil, por enquanto, ficou de fora da lista de países que receberão o espetáculo. A última vez que o grupo realizou uma turnê foi em 2023, quando vendeu mais de 700 mil ingressos ao redor do mundo.