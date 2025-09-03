Lady Gaga aparece ao lado de Tim Burton para divulgar novos episódios de 'Wandinha'
Cantora interpreta a misteriosa professora Rosaline Rotwood; a segunda parte da série estreia nesta quarta-feira (3) com mais quatro episódios no streaming
Foi divulgada uma imagem de Lady Gaga ao lado do diretor Tim Burton para divulgar a nova temporada de Wandinha. A cantora e atriz interpretará a personagem Rosaline Rotwood, professora na escola onde a protagonista estuda. A nova temporada da série está dividida em duas partes; a primeira já foi liberada, e a segunda será lançada nesta quarta-feira (3). No total, serão oito episódios da série no streaming.
