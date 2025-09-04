Macaco invade apartamento, rouba ração de gato e comanda perseguição contra o felino

Durante uma intensa busca por comida, um macaco invadiu um apartamento em um edifício próximo a uma colina, na Tailândia, e abriu um pote de ração para gatos. Em princípio, o felino apenas observou à distância e não tentou intervir.



Ambos chegaram até a compartilhar a comida sem conflitos, mas a trégua se desfez quando um bando de macacos entrou no cômodo e passou a perseguir o felino, que se escondeu.



A tutora relatou que havia esquecido uma das portas da varanda aberta antes de sair e que foi a primeira vez que os primatas entraram no imóvel. Por precaução, ela levou o pet ao veterinário para se certificar de que estava bem.