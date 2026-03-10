Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maestra tem projeto de música brasileira na Europa

Andréa Botelho fala sobre a importância de referências femininas: 'Quase desisti'

News das 10|Do R7

  • Google News

Conheça a história de Andréa Botelho, a primeira mulher a reger uma orquestra na Alemanha, nesta entrevista exclusiva realizada pelo 'News das 10' na última sexta-feira (6).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cultura
  • musica
  • brasil
  • alemanha

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.