Maestra tem projeto de música brasileira na Europa

Conheça a história de Andréa Botelho, a primeira mulher a reger uma orquestra na Alemanha, nesta entrevista exclusiva realizada pelo 'News das 10' na última sexta-feira (6).



