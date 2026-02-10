Logo R7.com
Mamífero desenvolve bons hábitos de higiene bucal

Leão-marinho se aproxima dos cuidadores com a boca aberta sempre que vê a escova

News das 10|Do R7

Na Rússia, um leão-marinho tem chamado a atenção devido ao seu hábito curioso de se aproximar regularmente de seu cuidador para realizar a escovação dos dentes.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS.

