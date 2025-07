Modo zen: aula de pilates à beira-mar reúne centenas de pessoas em Chicago, nos EUA

Centenas de pessoas se reuniram em uma praia de Chicago, nos Estados Unidos, para participar do Rise Pilates Club , um evento gratuito criado para promover o bem-estar de forma acessível. A iniciativa, que começou de forma modesta com uma criadora e 12 amigos, ganhou popularidade nas redes sociais e se transformou em um fenômeno local.



Durante as sessões ao ar livre, os participantes relatam benefícios como alívio da ansiedade . Emocionada com a conexão gerada entre os frequentadores, a idealizadora já planeja expandir as aulas para o ambiente virtual.