Museu que abriga coleção de Van Gogh pode fechar as portas na Holanda; entenda o motivo
Instituição trava disputa com o Ministério da Cultura do país para aumentar subsídio anual em quase US$ 3 milhões com intenção de garantir reformas
O Museu Van Gogh de Amsterdã, na Holanda, corre o risco de fechar as portas caso não consiga aumentar o subsídio estatal em US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,29 milhões, na cotação atual) para realizar reformas e manter a qualidade do local, segundo anúncio na quarta-feira (27). Até o momento, a instituição recebe US$ 10 milhões (R$ 54,3 milhões, aproximadamente).
Com mais de 200 obras e quase 500 desenhos assinados pelo pintor Vincent Van Gogh, o local atrai cerca de 1,8 milhão de visitantes por ano.
