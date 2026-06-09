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Música de grupo ícone do rock continua quebrando recordes após 5 décadas

Clássico de 1975 se junta ao seleto grupo de 'canções bilionárias' de banda

News das 10|Do R7

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A icônica faixa T.N.T, da banda australiana AC/DC, alcançou a impressionante marca de um bilhão de reproduções na principal plataforma de streaming musical.

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