Músico toca por 30 horas seguidas e quebra recorde mundial na Irlanda do Norte

Se você acha que tocar violão na roda de amigos até o sol nascer é um feito, um músico elevou o nível ao se apresentar por 30 horas ininterruptas na Irlanda do Norte . O resultado conquistado por Marty Rafferty foi a superação de dois recordes: o oficial, de 24 horas tocando em público sem parar, e outro não oficial de 26 horas sem descanso.



Para deixar o desafio ainda mais intenso, o homem seguiu regras rígidas, como não repetir nenhuma música em um intervalo de quatro horas, com cada uma delas durando pelo menos 2 minutos e meio.



O recordista é professor de música e disse que doará os valores arrecadados com a apresentação para uma instituição que apoia pessoas em vulnerabilidade.