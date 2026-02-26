Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Músico vencedor do Grammy dirige seu primeiro filme

Longa chamado 'K-pop's' vai explorar as raízes sul-coreanas do artista

News das 10|Do R7

  • Google News

Anderson .Paak, músico vencedor do Grammy, vai estrear como diretor com o filme 'K-pop's'.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • k-pop
  • cinema
  • estados-unidos
  • musica

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.