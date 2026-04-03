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Nascimento de espécie rara de animal chama a atenção na Europa

Segundo os cuidadores, ele está saudável e sob os cuidados atentos da mãe

News das 10|Do R7

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Um filhote de macaco-dourado, espécie ameaçada de extinção, nasceu na Bélgica, marcando um acontecimento inédito no país.

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