Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nnena Kalu conquista feito inédito em premiação de arte

Desde 1984, a celebração reconhece obras inovadoras de pessoas da Grã-Bretanha

News das 10|Do R7

  • Google News

A artista escocesa Nnena Kalu fez história ao vencer o Prêmio Turner 2025, tornando-se a primeira artista neurodivergente a receber a honraria na celebração britânica.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • obra-de-arte
  • reino-unido
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.