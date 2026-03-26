‘O Jogo do Predador’ estreia em abril nos streamings Além de Charlize Theron, Taron Egerton também está no elenco

News das 10|Do R7 26/03/2026 - 11h07 (Atualizado em 26/03/2026 - 11h07 ) X (Twitter)

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