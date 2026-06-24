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Padaria cria doces temáticos e entra no clima da Copa

Pães doces decorados com troféu, mascotes e camisas de seleções viram atração

News das 10|Do R7

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Uma padaria em Los Angeles chamou a atenção ao transformar conchas mexicanas em versões temáticas da Copa do Mundo, com decorações inspiradas em seleções e no troféu. A ideia fez sucesso entre os clientes, que formaram filas e compartilharam as criações nas redes sociais.

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