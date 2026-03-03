Pesquisador brasileiro desenvolve chocolate sem gordura

O engenheiro químico brasileiro Gustavo criou um chocolate sem gordura e com apenas 37 calorias por porção. Essa inovação foi desenvolvida na Universidade Federal de Goiás, utilizando o mel do cacau como adoçante natural, prometendo transformar a forma como o doce é consumido.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!