Pesquisador brasileiro desenvolve chocolate sem gordura

Trabalho foi selecionado para programa internacional da Unesco

News das 10|Do R7

  • Google News

O engenheiro químico brasileiro Gustavo criou um chocolate sem gordura e com apenas 37 calorias por porção. Essa inovação foi desenvolvida na Universidade Federal de Goiás, utilizando o mel do cacau como adoçante natural, prometendo transformar a forma como o doce é consumido.

