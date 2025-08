Pet inusitado: ex-artista circense convive há 40 anos com jacaré como animal de estimação

Um ex-artista circense adotou um jacaré fêmea e convive com ela há 40 anos, tratando-a como parte da família na Alemanha. Com expectativa de vida de até um século em cativeiro, a relação entre os dois reflete uma convivência baseada em confiança mútua. As crianças da vizinhança também interagem com o animal de estimação , chegando a fazer carinho nela.