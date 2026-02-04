Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia vai usar cães na segurança dos Jogos na Itália

Agentes de desativação de bombas também realizam inspeções preventivas

News das 10|Do R7

  • Google News

Os Jogos Olímpicos de Inverno estão prestes a começar e a polícia italiana está se preparando ao colocar cães treinados na linha de frente para garantir a segurança dos atletas e do público.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Polícia
  • italia
  • jogos-olimpicos
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.