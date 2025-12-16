Logo R7.com
Primeira pessoa cadeirante deve ir ao espaço nesta quinta-feira (18)

Passeio suborbital deve durar de 10 a 12 minutos

News das 10|Do R7

A Blue Origin anunciou a próxima missão turística espacial e entre os seis passageiros vai estar a primeira pessoa cadeirante a cruzar a fronteira espacial.

